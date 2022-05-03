Haberler Yaşam Haberleri Bayram ziyareti için gitmişlerdi, iki kardeşten biri zehirlenerek öldü
Giriş Tarihi: 3.5.2022 20:36 Son Güncelleme: 3.5.2022 20:43

Bayram ziyareti için gitmişlerdi, iki kardeşten biri zehirlenerek öldü

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Bayram ziyareti için gitmişlerdi, iki kardeşten biri zehirlenerek öldü

Denizli’de bayram ziyareti için yakınlarının yanına yatılı olarak giden iki kardeşten biri sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydan geldi. Bayram ziyareti için Akalan Mahallesi'nde bulunan yakınlarının yanına yatılı olarak gelen Hayriye Ala ve Bahriye Ala, kaldıkları odada yakınları tarafından sabah saatlerinde baygın olarak bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kardeş olduğu öğrenilen Hayriye Ala ve Bahriye Ala'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. İki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.
Hastanede tedavi altına alınan Ala kardeşlerden Bahriye Ala'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ala'nın sobadan sızan zehirli gaz nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Gıdada fiyatları düşürecek düzenlemede sona gelindi! Halde mafyatik yapılanmaya izin verilmeyecek
Bombanın pimini çekti! 6’lı masayı çökerten itiraf
İBB'deki yasak aşk skandalında yeni gelişme! Eşinin kendisini amiri ile aldattığını ispat etmişti
Burak Sergen yaşadıklarını anlattı: Entübe oldum, aldatıldım... O dönemi yaşanmamış sayıyorum!
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Ünlü futbolcunun kardeşinden kiracıya meydan dayağı! Burnunu kırdı kulağını patlattı
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden İmamoğlu'nun paylaşımına tepki: Demek ki benim evladıma üzülmedi
Son dakika | Türkiye-Ermenistan arasında kritik görüşme! Normalleşme adımları hız kesmeden devam ediyor
Ünlü şarkıcıya eski nişanlı dehşeti! "Sonun Bergen gibi olacak"
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram ziyareti için gitmişlerdi, iki kardeşten biri zehirlenerek öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA