Bayram ziyareti için gitmişlerdi, iki kardeşten biri zehirlenerek öldü

Olay, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydan geldi. Bayram ziyareti için Akalan Mahallesi'nde bulunan yakınlarının yanına yatılı olarak gelen Hayriye Ala ve Bahriye Ala, kaldıkları odada yakınları tarafından sabah saatlerinde baygın olarak bulundu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kardeş olduğu öğrenilen Hayriye Ala ve Bahriye Ala'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. İki kardeşin sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Ala kardeşlerden Bahriye Ala'dan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ala'nın sobadan sızan zehirli gaz nedeni ile hayatını kaybettiği öğrenildi.