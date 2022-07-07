Bayramda cezaevlerinde açık görüş genelgesi yayında! Kurban Bayramı’nda açık görüş var mı, hangi tarihlerde yapılacak?

Kurban Bayramında cezaevlerinde açık görüş genelgesi yayımlandı. Adalet Bakanlığı ile belli olan görüş günleri kapsamında hükümlülerin aileleri ziyaret gerçekleştirebilecek. Arefe günü yaklaşmışken ziyaretlerini planlayan vatandaşlar bayramda cezaevi görüşleri için son bilgileri aldı. Peki, Kurban Bayramı'nda hangi tarihlerde cezaevlerinde açık görüş yapılacak? İşte detaylar…
BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ NELER?
Adalet Bakanlığı Kurban Bayramı'nda açık görüş yapılmasına yönelik genelgeyi kamuoyu ile paylaştı.
Buna göre Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihleri arasında cezaevlerinde açık görüş yapılabilecek.
KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ DETAYLARI
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi.
Genelgeye göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatleri arasında yaptırılacak. Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek.
Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.