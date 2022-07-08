Arefe günü eczaneler açık mı sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. 2022 Kurban Bayramı için de arefe günü eczaneler çalışıyor mu açık mı sorusu yöneltiliyor. Peki, arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar