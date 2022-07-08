Arefe günü eczaneler açık mı sorusu, birçok vatandaşın ortak sorusu haline geldi. Resmi ve dini bayramlar resmi tatil olarak sayıldığı için bu soru daha çok sorulmakta. 2022 Kurban Bayramı için de arefe günü eczaneler çalışıyor mu açık mı sorusu yöneltiliyor. Peki, arefe günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar
Kurban Bayramı resmi tatil olarak sayılmakta. Bu sebeple eczaneler de resmi tatil dahilinde kapalı olacak. Arefe günü yarım gün; bu sebeple saat 13.00'a kadar eczaneler açık olacak.
9 gün boyunca nöbetçi eczaneler açık olacak.
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı