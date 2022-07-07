Haberler Yaşam Haberleri Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji ile Kurban Bayramı hava durumu 2022
Giriş Tarihi: 7.7.2022 14:03

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji ile Kurban Bayramı hava durumu 2022

Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji ile Kurban Bayramı hava durumu 2022

Bayram tatili için geri sayım başladı. Resmi tatil günlerini yaz tatili ya da memleket ziyareti ile değerlendirmek isteyenler “bayramda hava durumu nasıl olacak” sorusuna yanıt aramaya başladı. Son dönemde etkili olan şiddetli yağmurların ardından merak edilen Kurban Bayramı hava durumu Meteoroloji tahminleri ile belli oldu. İşte, 9-12 Temmuz Kurban Bayramı hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir…

Kurban Bayramı hava durumu 2022 sorgulamasıyla arama geçmişlerindeki yerini aldı. Çalışanlar başta olmak üzere bayram tatilini değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlar "bayramda hava nasıl olacak" sorusuna yanıt arıyor. Son dönemde dengesiz seyreden hava durumu 9-12 Temmuz için sorgulanıyor. İşte, Meteoroloji Kurban bayram hava durumu…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de Kurban Bayramı haftasını kapsayan değerlendirme raporunu yayımladı.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

Bayramın ilk gününde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de etkisini sürdürecek. İstanbul dahil olmak üzere özellikle Marmara Bölgesi'nde cumartesi akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar), Marmara, Karadeniz, Ege, Orta ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kalan yerlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre bayramın arifesi olan cuma günü Marmara'da parçalı bulutlu ve aralıklı yağışlı bir hava olacak. Doğu Karadeniz ile Erzurum, Ağrı çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU 2022

Bayramın birinci gününde kentte hava sıcaklıkları:

İstanbul 32,

Ankara 32,

İzmir 31,

Antalya 32,

Bursa 32 derece

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Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji ile Kurban Bayramı hava durumu 2022
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