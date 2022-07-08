"Bugün kargolar açık mı? Bayramda kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorularının yanıtları belli oldu. Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatiller arasında yer alan bayram günlerinde kargo çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler "Bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2022.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;
KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022
Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.