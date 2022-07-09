Haberler Yaşam Haberleri Bayramda bugün kargolar açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 9.7.2022 00:23 Son Güncelleme: 11.7.2022 07:19

Bayramda bugün kargolar açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Bayramda kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?” sorusunun yanıtı hakkında araştırmalar şimdiden başladı. Bu sene Kurban Bayramı’nın birinci günü 9 Temmuz 2022 Cumartesi gününe denk geliyor. Binlerce kişi internet üzerinden satın aldıkları ürünlerin bayramda gelip gelmeyeceğini öğrenmek isterken kargo çalışma saatleri için araştırma yapıyor. Peki; Bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı? Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte yanıtı!

Bayramda bugün kargolar açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

"Bugün kargolar açık mı? Bayramda kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorularının yanıtları belli oldu. Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatiller arasında yer alan bayram günlerinde kargo çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler "Bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2022.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI KAPALI MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 9 Temmuz tarihine 4. günü ise 12 Temmuz tarihine denk gelirken bugün bayramda ve arefe gününde kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak genellikle bu gibi resmi tatillerde kargo şirketleri, arefe günü olan 8 Temmuz Cuma günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapıyor.

KARGOLAR BAYRAMDA ÇALIŞIYOR MU?

PTT ve PTT Kargo bayram boyuna yani 9 günlük tatil dahilinde kapalı olacak. Ancak diğer kargo firmalarının arefe günü yarım gün ve 4 günlük Kurban Bayramı boyunca tatil olması söz konusu olabilir. Bu durum kargo firmasına göre değişilik gösterebilir.

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Bayramda bugün kargolar açık mı kapalı mı? 9-12 Temmuz 2022 Kurban Bayramı’nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
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