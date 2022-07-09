"Bugün kargolar açık mı? Bayramda kargolar açık mı çalışıyor mu?" sorularının yanıtları belli oldu. Kurban Bayramı nedeniyle resmi tatiller arasında yer alan bayram günlerinde kargo çalışma saatlerini öğrenmek isteyenler "Bayramda kargolar açık mı, çalışacak mı? Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?" sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte Kurban Bayramı kargo çalışma saatleri 2022.