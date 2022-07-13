Bayramda yoğun mesai, 1502 şüpheli yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 6-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlara karışan bin 145 şüpheli yakalandı. Çalışmalar kapsamında yapılan aramalarda 26 ruhsatsız tabancı. 14 tüfek, 10 kurusıkı tabanca, 205 fişek ele geçirildi.
144 faili meçhul hırsızlık olayının da aydınlatıldığı çalışmalarda belirtilen olaylara karıştıkları tespit edilerek yakalanan bin 145 şüpheliden 193'ü çıkarıldıkları Adli Mercilerce tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verilirken 943 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Bir haftalık çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 357 şüpheli de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.