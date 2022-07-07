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Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:37 Son Güncelleme: 7.7.2022 13:07

"Bayramda ziyaretçileri Seydikemer'e bekliyoruz"

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bayramda ziyaretçileri Seydikemer’e bekliyoruz

Muğla’nın Seydikemer ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bölgeye tatile gelen misafirlerine deniz, kum, güneş ekseninin dışında tarihi yerleri görme ve doğayla iç içe olma imkânı sunuyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde bölgeye gelecek olan yerli ve yabancı turistleri, Seydikemer’e de beklediklerini söyledi.

Kültürel ve doğal zenginlerin bir arada olduğu Seydikemer'e gelen ziyaretçiler, alışılagelmiş deniz, kum, güneş üçgeninden faydalanabilecekleri gibi tarih ve doğayla da iç içe olabilirler. Bölgeye tatile gelen misafirler, Karadere Plajı ve Kumluova Plajında Akdeniz ve Ege'nin mavi sularının keyfini çıkarıp, Antik Likya Uygarlığının dini merkezi ve UNESCO Dünya Mirası Kesin Listesi'nde yer alan Letoon Antik Kenti, Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Tlos Antik Kent, Ören (Araxa) Antik Kenti, Pınara Antik Kenti ve Sidyma Antik Kenti'nde tarihe yolculuk yapabilirler. Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi Saklıkent Kanyonu ise ilçeye gelen misafirleri yemyeşil doğası ve buz gibi suyuyla karşılıyor. İlçede ayrıca Girdev Gölü ve Yaylası, Kaaranlıkiçi Kanyon, Girmeler Mağarası gibi doğal güzellikler eşsiz manzaralarıyla kendine hayran bırakıyor.

"SEYDİKEMER'E BEKLERİZ"

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, 9 günlük bayram tatilinde bölgeye tatile gelen misafirleri Seydikemer'e de beklediklerini dile getirerek; "Seydikemer'imiz kültürel birikimi, tarihi ve doğal zenginlikleri ile adeta bir cennet. Deniz, kum, güneşin tadını çıkarmak isteyenlere olanak tanıyan ilçemiz, tarih ve doğayla baş başa olmak isteyenlere de büyük fırsat sunuyor. İlçemiz Antik Likya Dönemine ait tarihi ören yerleriyle, doğasıyla, Saklıkent Kanyonuyla misafirlere unutulmaz bir tatil olanağı sunuyor. Saklıkent, Seydikemer'in dünyaya açılan penceresi. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Saklıkent'imizi ziyaret ederek, ilçemiz hakkında da bilgi sahibi olabilirler. 9 günlük bayram tatilinde, ilçemizin güzelliklerini yakından görmek isteyenleri, Seydikemer'e de bekleriz" ifadelerini kullandı.

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"Bayramda ziyaretçileri Seydikemer'e bekliyoruz"
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