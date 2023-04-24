Bayramın son gününde İstanbul’da yoğunluk yaşandı

Ramazan Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilip dışarıyla çıkan İstanbullular toplu taşımada ve kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bayram dolayısıyla, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezenler Eminönü ve çevresini tercih etti. Vapur iskeleleri, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı, yollarda ise araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken ziyaretçiler, zaman zaman araç yolunda ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul'un en bilinen turistik mekanlarının başında gelen Sultanahmet'e yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterildi.