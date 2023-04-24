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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Bayramın son gününde İstanbul’da yoğunluk yaşandı

Bayramın son gününde İstanbul’da yoğunluk yaşandı
Ramazan Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilip dışarıyla çıkan İstanbullular toplu taşımada ve kentin işlek noktalarında yoğunluk oluşturdu. Bayram dolayısıyla, İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını gezenler Eminönü ve çevresini tercih etti. Vapur iskeleleri, metro ve tramvay duraklarında yoğunluk yaşandı, yollarda ise araç kuyrukları oluştu. Yoğunluk nedeniyle kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken ziyaretçiler, zaman zaman araç yolunda ilerlemek zorunda kaldı. İstanbul'un en bilinen turistik mekanlarının başında gelen Sultanahmet'e yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gösterildi.

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Bayramın son gününde İstanbul’da yoğunluk yaşandı
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