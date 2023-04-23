Haberler Yaşam Haberleri Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü
Giriş Tarihi: 23.4.2023

Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü

Kocaeli’nde Emre Torun, kendisine bayram ziyaretine gelen ağabeyi Murat Can Torun ile kavga etti. Emre Torun, sabah uykudayken ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

ABBAS ÇAKAR
Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emre Torun (28), kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun (32) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle geçen gece kavga etti. Gece boyunca öfkesi dinmeyen Emre Torun, sabah erken saatlerde kalkarak eline aldığı bıçakla ağabeyini odasında uyurken vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.
Kanlar içinde kalan Murat Can Torun hayatını kaybetti. Evden elinde bıçakla dışarı çıkan Emre Torun'u sokakta polisler fark etti. Emre Torun, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. Murat Can Torun'un cenazesi ise adli işlemler için morga kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı!
Kemal Kılıçdaroğlu seçime sayılı günler kala kontrolü kaybetti: CHP'de liste krizinde çatlak büyüdü! 'Hani o ismi aday yaptırmayacaktın'
Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu rakamlarla çürüttü: Büyük aymazlık, büyük gaflet
CHP'li Mahmut Tanal'a Şanlıurfa'da soğuk duş! Limon ve soğanlı provokasyona vatandaşlardan tepki
CHP’li başkan inşaata devam etmemişti! Başkan Erdoğan “Devam” talimatı verdi köprü yapıldı
Yeni ALTAY Tankı TSK’ya teslim ediliyor! Tamamen Türk mühendisler tarafından tasarlandı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun istismar siyasetine tepki: Durduk yere mezhep tartışması açıyorlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
HDP'den 'tutsaklara özgürlük' planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor
Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA