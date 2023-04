Bayramlaşmaya gelen ağabeyini öldürdü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Emre Torun (28), kendisini ziyarete gelen ağabeyi Murat Can Torun (32) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle geçen gece kavga etti. Gece boyunca öfkesi dinmeyen Emre Torun, sabah erken saatlerde kalkarak eline aldığı bıçakla ağabeyini odasında uyurken vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.Kanlar içinde kalan Murat Can Torun hayatını kaybetti. Evden elinde bıçakla dışarı çıkan Emre Torun'u sokakta polisler fark etti. Emre Torun, cinayeti itiraf etti ve tutuklandı. Murat Can Torun'un cenazesi ise adli işlemler için morga kaldırıldı.