Bayrampaşa'da "ayak ezme" tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Ercan K.'nın cenazesi, defnedilmek üzere Giresun'a götürüldü. Şüphelilerin daha önce de bıçaklı saldırı girişiminde bulundukları öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, Ercan K. ve oğlu Anıl K.'nın Adem G. ve Metin G. ile aralarında daha önceden alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi. Çalışmalar kapsamında Adem G. ile kuzeni olduğu belirlenen Metin G. isimli şüpheli şahıslar aynı gün polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "kasten öldürme" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.