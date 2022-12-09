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Giriş Tarihi: 9.12.2022 23:33

Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da kazadan kaçmak için manevra yapan otomobilin çarptığı demir direk üzerine devrilen yaya yaşamını yitirdi.

AA
Bayrampaşa’da otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Kocatepe Mahallesinde E.K'nin kullandığı otomobil, yasak yerden dönmek istediği sırada T.B.K. idaresindeki otomobile çarpmamak için manevra yaparak yol kenarındaki demir direğe vurdu. Çarpmanın şiddetiyle yerinden ayrılan direk, o sırada kaldırımda yürüyen Z.A. adlı kadının üzerine devrildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı direk üzerine devrilen yaya hayatını kaybetti
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