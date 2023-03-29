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Giriş Tarihi: 29.3.2023 11:23 Son Güncelleme: 29.3.2023 11:38

Bebeğin yangında öldüğü sanılmıştı! Cinayet çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evde çıkan yangında 1 yaşındaki Zeynep A., hayatını kaybetti. Yangın sırasında evden çıkan anne Hilal A.'nın ifadesinde, eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

AA
Bebeğin yangında öldüğü sanılmıştı! Cinayet çıktı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Saraylar Mahallesi 360 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katından gece saatlerinde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede 1 yaşındaki Zeynep A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

DUMANLARI GÖRÜNCE KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

Yangın sırasında evden çıkan Mehmet A. (53) ifadesinde, uyumadan önce eşi ve kızının televizyon izlediklerini, uyurken yangını fark ettiğini, dumanları görünce kendisini dışarı attığını belirtti.

EVİ ATEŞE VERİP KAÇMIŞ!

Yangın sonrası polis merkezine giderek teslim olan anne Hilal A'nın (40) ise ifadesinde eşinin kendisini fuhşa zorlaması nedeniyle kızını boğarak öldürdüğünü daha sonra evi ateşe verip kaçtığını anlattığı öğrenildi.

Kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Bebeğin yangında öldüğü sanılmıştı! Cinayet çıktı
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