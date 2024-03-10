Bebeğini düşürüp tuvalete attı

İstanbul'da Kadın Doğum Acil Servisi'ne başvuran Sara K. (27), kanaması olduğu şikâyetiyle 27 Ekim'de İstanbul Okmeydanı'ndaki devlet hastanesinin Kadın Doğum Acil Servisi'ne başvurdu. Yatışı verilen kadına yapılan tahlillerde 3 aylık hamile olduğu belirlendi. Durumu öğrenen Sara K., yetkililerden habersiz dışarı çıkarak eczaneye gitti ve bebeğin düşmesine neden olacak bir ilaç aldı. Bir süre sonra sancıları tutan kadın bebeğini düşürerek tuvaletin içerisine attı. Ertesi gün doktorlar Sara K.'yi kontrol için odasına gitti ancak genç kadının odasını terk ettiğini gördü. Durumun hastane yetkililerine bildirilmesinin ardından genç kadına ulaşıldı. Sara K., bebeğini tuvalete düşürdüğünü söyledi ve kaçtı. Durumun emniyet güçlerine ihbar edilmesi üzerine Sara K.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı cani anne hakkında soruşturma başlattı.