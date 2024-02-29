Bebeğini metruk binaya bırakmıştı: ‘Pişmanım’ diyen ’anne’ tutuklandı!

Olay, 23 Şubat'ta Sur ilçesinde meydana geldi. Metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Yapılan aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde beze sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulanlar alarak sakinleştirmeye çalıştı.