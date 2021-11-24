Bebeğini zehirleyen cani baba tutuklandı

Yalova'da, 13 günlük bebeğinin mamasına karınca zehri katıp öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan baba Serhat Oskan (41), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Türkan ve Serhat Oskan çiftinin, 28 Ekim'de 'Ecrin' adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Serhat Oskan, Ecrin 13 günlükken 9 Kasım'da işten eve döndüğünde mamanın içine karınca zehri kattı.
Durumdan habersiz olan Türkan Oskan, 2 biberon mamayı akşam ve sabah olmak üzere Ecrin'e içirdi. Zehirlenen bebek yoğun bakımda bir gün kaldıktan sonra taburcu edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Oskan, bebeğini zehirlemeye çalıştığını itiraf ederek, "Sarhoştum. Bebeğin rahatımı bozduğunu düşünüyordum. Bir kaşık zehri mamasına karıştırdım, ondan kurtulmak istemiştim" dedi. Oskan, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli kasten öldürme suçuna teşebbüs' suçundan tutuklandı.