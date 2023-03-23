Beethoven’ın ölüm nedeni Hepatit B ve karaciğer

Current Biology dergisinde yer alan makaleye göre, Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bir grup uluslararası araştırmacı,1827'de 56 yaşındayken hayatını kaybeden dünyaca ünlü besteci Ludwig Van Beethoven'ın sağlık sorunlarına ışık tutmak amacıyla saç tellerini analiz etti. Ludwig van Beethoven'a ait olduğu belirtilen, ABD ve Avrupa'daki koleksiyonlarda bulunan 8 tutam saç, genomik analizden geçirildi. Saçlardan ikisinin Beethoven'a ait olmadığı, birinin ise hasar gördüğü belirlendi. DNA'sındaki ipuçlarının belirlendiği analizler, bestecinin ölümünden aylar önce karaciğer hastalığından ve Hepatit B virüsünden muzdarip olduğunu ortaya koydu. Ünlü bestecinin muhtemel ölüm nedeninin bir dizi faktörün yol açtığı karaciğer hastalığı olduğu belirlendi. Araştırmacılar, bestecinin düzenli alkol tüketimine işaret eden çeşitli kanıtların bulunduğuna ve alkolün karaciğer için önemli bir risk faktörü olduğuna dikkati çekti. AA