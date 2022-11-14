Bekçilik mülakat sonuçları ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyurunun ardından bekçilik sınav sonuçları ilan edilecek. Şu an sözlü mülakat süreci devam ederken Bekçi olma hayali ile sınava giren binlerce aday, 5 Ağustos tarihinde sınav sonuçlarını öğrendi. Peki Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik mülakat sonuçları EGM PA ekranında sorgula
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına Katılacak Adayların sonuçlarına ilişkin henüz bir tarih açıklanmadı.
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi henüz duyurulmadı. Gelecek duyuruyla beraber sınav sonuçları https://www.pa.edu.tr internet adreslerinden yayımlanacağı bilgisi yer aldı.
Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.