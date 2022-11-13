Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik mülakat sonuçları için gözler EGM’ye çevrildi

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklamayla duyurulacak. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar;
BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.
SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.