Haberler Yaşam Haberleri Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!
Giriş Tarihi: 21.7.2022 08:15 Son Güncelleme: 21.7.2022 08:15

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı’nın tamamlanmasının ardından gözler bekçi alımı sınav sonuçlarına çevrildi. 7 ilde 12 sınav merkezinde yapılan yazılı sınava 109 bin 168 aday katılım göstermiş olup adaylara 100 soru sorulmuştu. 17 Temmuz Pazar günü yapılan merkezi sınav sonrası katılımcılar “Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları bugün açıklanır mı?” sorularına yanıt aramaya başladılar. İşte bekçilik sınavı sonuçlarında son durum.

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından bekçi alımı sınav sonuçları erişime açılacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Öte yandan; başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

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SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2- Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

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3- Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

4- Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5- Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!
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