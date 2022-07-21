EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları için tarih belli oldu. Yapılacak değerlendirme işlemlerinin ardından bekçi alımı sınav sonuçları erişime açılacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Öte yandan; başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!