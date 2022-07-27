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Giriş Tarihi: 27.7.2022 14:39

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

17 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen bekçi alımı yazılı sınavı sonrası binlerce katılımcı bekçilik sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başladı. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılanlar gözlerini Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Yapılan resmi açıklama kapsamında; bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihi belli olmuştu. Peki; bekçilik sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

Bekçilik sınav sonuçları sorgulama işlemleri şimdiden başladı. Yapılacak değerlendirmelerin ardından bekçilik sınav sonuçları erişime açılacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

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Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sonuçları için gözler son dakika açıklamasında!
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