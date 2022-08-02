17 Temmuz'da düzenlenen bekçi alımı yazılı sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; bekçilik sonuçları Ağustos'un ilk haftası açıklanacak. Bekçilik sınavı sonuçları için kritik günlere gelinirken sınavın soruları ve cevap anahtarı da geçtiğimiz haftalarda yayınlanmış ve adaylar tahmini puan hesaplamalarını gerçekleştirmişlerdi. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA Bekçilik sonuçları açıklanma tarihini duyurdu!
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.