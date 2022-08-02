17 Temmuz'da düzenlenen bekçi alımı yazılı sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; bekçilik sonuçları Ağustos'un ilk haftası açıklanacak. Bekçilik sınavı sonuçları için kritik günlere gelinirken sınavın soruları ve cevap anahtarı da geçtiğimiz haftalarda yayınlanmış ve adaylar tahmini puan hesaplamalarını gerçekleştirmişlerdi. Peki; Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM PA Bekçilik sonuçları açıklanma tarihini duyurdu!