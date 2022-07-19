Bekçilik sınav soru ve cevap anahtarı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde gerçekleşen bekçilik sınavı sonrası sorular ve cevapların kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak olan yazılı sınavda adaylara 100 soru soruldu ve cevaplamaları için toplam 120 dakika süre verilmişti. Peki Bekçilik sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman belli olur, bu hafta açıklanır mı? EGM 2022 Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?