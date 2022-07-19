Bekçilik sınav soru ve cevap anahtarı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğinde gerçekleşen bekçilik sınavı sonrası sorular ve cevapların kısa sürede yayınlanması bekleniyor. Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak olan yazılı sınavda adaylara 100 soru soruldu ve cevaplamaları için toplam 120 dakika süre verilmişti. Peki Bekçilik sınav soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman belli olur, bu hafta açıklanır mı? EGM 2022 Bekçilik sınavı soruları ve cevapları yayınlandı mı?
Bekçilik sınavı soruları ve cevaplarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Sınav sonuç bilgileri 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.
2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.