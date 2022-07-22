Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı, 17 Temmuz Pazar günü 109 bin 168 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının hemen ardından adaylar, Bekçilik sınav sonuçları için geri sayıma geçti. ''Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusu üzerinden araştırmalar devam ederken Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları EGM PA tarafından erişime açıldı. Bu gelişme sonrası ''Bekçilik sınavı sonuçları erken açıklanır mı?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Sonuçlar açıklandıktan sonra sınavı geçen adaylar, fiziki yeterlilik sınavı ile sözlü sınava girecek. Peki, Bekçilik sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Bekçilik sınavı sonuçları bugün açıklanır mı? İşte 2022 EGM PA Bekçilik sınavı sonuç sorgulama ekranı ve konu hakkında tüm detaylar…
2022 BEKÇİLİK SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linklere tıklayarak soru ve cevapları görüntüleyebilirsiniz.
A KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ
BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI RKEN AÇIKLANIR MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bekçilik sınavı soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından sınav sonuçlarının erken açıklanma ihtimali doğdu. Ancak konuya ilişkin EGM PA'dan resmi bir açıklama geldi.
EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 tarihinde www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak.
2022 EGM PA BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.
FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI
1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
SÖZLÜ SINAV
1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.
2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
3. Adaylar,
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.