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Giriş Tarihi: 10.1.2024 14:41

Belaruslu vatandaş Alanya'da denizde boğularak ölmüştü! Ülkesinde firari asker olduğu anlaşıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün denizde boğularak hayatını kaybeden turistin ülkesi Belarus’ta firari yarbay olduğu ve arandığı belirlendi.

İHA
Belaruslu vatandaş Alanya’da denizde boğularak ölmüştü! Ülkesinde firari asker olduğu anlaşıldı
Alanya'da bulunan Keykubat Plajı'nda 7 Ocak Pazar günü yaşanan olayda, tatil için ilçeye gelen 39 yaşındaki Aliaksei Shubara isimli turist, yasak olmasına rağmen denize girmişti. Shubara, bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin araması sonucunda bulunan Shubara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden Aliaksesi Shubara'nın ülkesi Belarus'ta darbe girişimi olayına karışarak İngiltere'ye kaçtığı ve ardından da Alanya'ya tatil için geldiği belirlendi. Shubara'nın cenazesinin ise 15 gün içinde yakınları tarafından alınmadığı takdirde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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Belaruslu vatandaş Alanya'da denizde boğularak ölmüştü! Ülkesinde firari asker olduğu anlaşıldı
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