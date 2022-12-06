Belçikalı profesörden çarptığı 5 milyonla şirket kurdu

İstanbul'dayaşayan Sierra Leone'li üniversite öğrencisi Alie Koroma'nın, arkadaşlık uygulaması Tinder'da tanıştığı Belçikalı profesörden dolandırdığı 7.5 milyon liranın 5 milyon lirası ile İstanbul Aksaray'da eğitim ve danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. İddiaya göre, Tinder'da Amerikalı bir yaşam koçunun fotoğrafını profil fotoğrafı olarak kullanan Koroma, tanıştığı Belçikalı Carolina Berrocal'a kendisini 'Hollandalı mühendis Patrick Anderson' olarak tanıttı.Rotterdam Uluslararası İş Fakültesi'nde profesör olan ve iki yıl önce eşini kaybeden Berrocal, 'Patrick Anderson' adıyla tanıdığı Koroma ile uygulama üzerinde arkadaşlık kurdu. Berrocal'dan çeşitli bahanelerle para talep eden Koroma, toplamda 7.5 milyon dolar aldı. Berrocal, konuştuğu kişinin bir 'Tinder avcısı' olduğunu fark edince avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Soruşturma sırasında 'Patrick Anderson' adını kullanarak Berrocal'ı dolandıran kişinin Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi olan Alie Koroma olduğu tespit edildi. Evli olduğu belirlenen Koroma'nın, Belçikalı profesörden aldığı paralarla geçen haziran ayında 5 milyon lira sermayeli Salone Turk Eğitim Danışmanlık adıyla şirket kurduğu ortaya çıktı.Profesörü ağına düşürebilmek için 3 ayrı sahte sosyal medya hesabı açtığı belirlenen Koroma'nın kullandığı profil fotoğrafındaki kişinin ise Amerikalı yaşam koçu Jordan Bach olduğu ortaya çıktı. Koroma'nın, Berrocal'a para göndermesi için her defasında farklı hesap bilgisi verdiği de tespit edildi. Berrocal, para gönderdiği 4 banka hesabının sahiplerinin de olayla bağlantısı olabileceği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Koroma, profilinde bu fotoğrafı kullanarak profesörü kandırdı.