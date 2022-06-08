Belediye başkanına silahlı saldırı sanıklara ceza yağdı

Olayla ilgili üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Aytekin, "Huzurunuzda belediye başkanından özür diliyorum. Ben cani değilim. 1 yıldır tutukluyum. Dışarıda sözlüm beni bekliyor. Size söz veriyorum, bir daha başka bir suçtan dolayı karşınıza gelmeyeceğim. Cahilce bir suç işledim. Affınıza ve adaletinize sığınıyorum." dedi.

Tutuklu bulunduğu Oltu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Kılıç ise azmettirici olmadığını savunarak, "Bir anlık 'Başkanın ayağına sık' demiş olabilirim. Olayın üzerinden çok fazla süre geçti, tam hatırlamıyorum. Ben Halit'e uyuşturucu falan da vermedim. Burada bireysel hareket edilmiştir. Kullandığı maddelerden dolayı mı böyle bir şey yaptı, bilemiyorum. Ben bir şekilde bu olaya vesile olduğum için çok pişmanım, keşke yaşanmasıydı. Mustafa Başkanı severiz. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.