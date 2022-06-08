Belediye başkanına silahlı saldırı sanıklara ceza yağdı

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Halit Aytekin ve Tolgahan Kılıç, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz yargılanan Ayhan Kılıç ise duruşmaya katılmadı.
"11 METREDEN ÇOK İYİ ATIŞ YAPIYORDUM!"
Davanın karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Ardahan T Tipi Cezaevinden SEGBİS ile bağlanan sanık Aytekin, olayı kesinlikle tasarlamadığını ve belediye çevresinde keşif yapmadığını iddia ederek, "Ben askerliğimde çok iyi atış yapıyordum. 30 metre atışlarında üstün başarı belgem var. 11 metreden bir yumurtayı rahatlıkla vurabilirim. Buna rağmen ben bir insanı vuramam, öldüremem. Tolgahan bana 'Ayağına sık' dedi. Azmettiren Tolgahan'dır, babasının bir dahli yoktur. Ben sadece korkutmak için ateş ettim. Başkanı tanımam etmem. Zaten ona doğru değil ATM'lere ve belediye binasına doğru ateş ettim." diye konuştu.
Olayla ilgili üzgün ve pişman olduğunu ifade eden Aytekin, "Huzurunuzda belediye başkanından özür diliyorum. Ben cani değilim. 1 yıldır tutukluyum. Dışarıda sözlüm beni bekliyor. Size söz veriyorum, bir daha başka bir suçtan dolayı karşınıza gelmeyeceğim. Cahilce bir suç işledim. Affınıza ve adaletinize sığınıyorum." dedi.
Tutuklu bulunduğu Oltu T Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Kılıç ise azmettirici olmadığını savunarak, "Bir anlık 'Başkanın ayağına sık' demiş olabilirim. Olayın üzerinden çok fazla süre geçti, tam hatırlamıyorum. Ben Halit'e uyuşturucu falan da vermedim. Burada bireysel hareket edilmiştir. Kullandığı maddelerden dolayı mı böyle bir şey yaptı, bilemiyorum. Ben bir şekilde bu olaya vesile olduğum için çok pişmanım, keşke yaşanmasıydı. Mustafa Başkanı severiz. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatların da beyanının ardından duruşmaya ara verdi.
Açıklanan kararda sanıklardan Halit Aytekin'e, "Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, olayın teşebbüste kalması nedeniyle 16 yıla düşürüldüğü belirtildi.
Sanığın duruşmadaki tavır ve davranışları nedeniyle cezasında takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Diğer sanık Tolgahan Kılıç'ı da aynı suçun azmettiricisi olmaktan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, ayrıca 'Silah Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası ve 1500 Türk lirası adli para cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz yargılanan Tolgahan Kılıç'ın babası Ayhan Kılıç'ın da beraatına karar verildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Trabzon'un Yomra ilçesinde 11 Haziran 2021 tarihinde İyi Parti'li Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada Halit Aytekin'in silahlı saldırısına uğramıştı. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme ve tanık ifadelerinden Tolgahan Kılıç'ın da Aytekin'i Başkan Bıyık'ı vurması için azmettirdiği belirlenmişti.