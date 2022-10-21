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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Belediye eliyle çevre katliamı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın örnek diye gösterdiği tesisten dereye atık su bırakıldı. Kirlenen derede yaşayan binlerce balık öldü, vatandaşlar isyan etti

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Belediye eliyle çevre katliamı
Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bulunan Edirne Belediyesi'ne ait Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi'nden, Hasanağa Deresi'ne bırakılan atık su binlerce balığın ölmesine neden oldu. Daha önce tesiste biriken atık suların dereye bırakılması nedeniyle defalarca balık katliamı yaşadıklarını belirten Hasanağa Köyü Muhtarı Mehmet Üstün, "Daha önceki atık sularının tesisten bırakıldığı inkar edilmişti. Bugün artık tesisin drenaj kanalından köyümüzün deresine sürekli olarak kahverengi renkte atık su akıtılıyor.



Başvurumuz sonucunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililerine kanaldan numune de aldırdık. Deremizdeki balıkların hepsi öldü. Tam bir çevre katliamı. Daha önce tesise para cezası verilmişti. Yeniden aynı durumla karşı karşıyayız. Bu konuda yasal girişimlerde bulunacağız" dedi. Son yıllarda sık sık yakınlardaki köy deresine atık su deşarj eden Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisi ile ilgili Başkan Recep Gürkan sık sık "Tüm Türkiye'ye örnek tesis" vurgusu yapmıştı.

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Belediye eliyle çevre katliamı
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