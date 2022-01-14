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Giriş Tarihi: 15.1.2022

Beledıye önünde botlu protesto

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Şerif Can Şerif Can
Beledıye önünde botlu protesto
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protestoların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Spor A.Ş.'den çıkarılan işçilerden sonra dün de DİSK Enerji-Sen sendikasına bağlı çalışanlar iş şartlarının iyileştirilmesi için eylem yaptı. Kendilerine verilen iş kıyafetlerinin dayanıksız olduğunu, yemek ücretlerinin ise yetersiz olduğunu belirten çalışanlar, İBB önüne bot ve 11 lira bırakarak çalışma şartlarının iyileştirilmesini istediler. Çalışanlar yaptıkları ortak açıklamada, "Bu botlar sizde kalsın. Utanmadan bu botları işçilere dağıtıyorsunuz. İşçilere verilen bir günlük yemek ücreti 11 lira. Ekrem başkan bu parayı buraya bırakıyoruz. Bu parayla karnınızı doyurursunuz. Siz karnınızı doyurabilirseniz söz veriyoruz biz de talep etmeyeceğiz. Siz o botlarla İstanbul'u gezebilirseniz söz veriyoruz biz de susacağız. Demokrasiden bahsedecekseniz önce işçilerinizin çalışma koşullarını düzelteceksiniz. Bu bir uyarı eylemidir. Taleplerimiz çözülmezse tüm İSKİ, İGDAŞ vezneleri, İBB'ye bağlı ne kadar kurum varsa hepsi birer eylem alanına dönüşecektir. Bu kapıya yine, daha güçlü geliriz" dedi.

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Beledıye önünde botlu protesto
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