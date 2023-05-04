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Giriş Tarihi: 5.5.2023

Belediye otobüsünde can pazarı: 4 ölü

Belediye otobüsünde can pazarı: 4 ölü
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Dörtyol Mahallesi mevkiinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada Fadime Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değirmenci olay yerinde, 4 yaşındaki Azra Akgün de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 37 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Bursa'da hafif ticari bir araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp başka araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Orhaneli ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Recep Boğan yaralandı, arkasındaki annesi Nuray Boğan (53) hayatını kaybetti. Orhangazi ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mertcan Çeri hayatını kaybetti. Mersin'in Anamur ilçesinde hafif ticari araç ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Diyarbakır, Antalya, İzmir ve Denizli'deki kazalarda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR-Muharrem DOĞANTEZ - Kamil CÖMERTLER - Remzi YILMAZ / SABAH

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Belediye otobüsünde can pazarı: 4 ölü
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