Belediyecilikte öncü kadınlar

İktidara geldiği günden bu yana kadınların hayatın her alanında aktif rol almasının önünü açan AK Parti, yerel seçimlerde aday gösterdiği kadın belediye başkanlarıyla da bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday gösterdiği kadın adaylarından üçü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla SABAH'a konuştu.Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün o isimlerden biri. 28 Şubat döneminde üniversiteden içeri başörtüsü ile giremeyen Akgün şimdi 2 dönemdir Mihalgazi Belediyesi'nde başkanlık görevini sürdürüyor. Belediye binasında kadın çalışan oranını sıfırdan yüzde 15'lere çıkaran Akgün, ilçesindeki kadınlara da örnek oluyor.Kadınların siyasette görünür olmasına ve her kademede görev almasına örnek isimlerden birisi de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte milletvekilliğinin ardından bakanlık yaptı, 2 dönemdir de büyükşehir belediye başkanlığını yürütüyor.Çanakkale belediye başkan adayı Jülide İskenderoğlu da başarı hikâyelerinin örneklerinden biri. Seçimlere sayılı günler kala, saha ziyaretlerini sıklaştıran İskenderoğlu, kapı kapı gezerek gönül belediyeciliğini anlatıyor.BAŞKANLIK AKLIMA GELMEZDİ28 ŞUBAT sürecindeki baskıyı bizzat yaşadım. Bizden sonra gelen nesil bizim çektiğimiz acıları çekmesinler diye siyaset yapıyorum. Başörtülü olarak belediye başkanlığı yapabileceğim aklıma gelmezdi. Türkiye'de 8 Mart'ın değeri kadınlar özgür olduğu zaman var. Türkiye'de 8 Mart, AK Parti'den sonra anlamlı hale geldi.TÜRKİYE'DE kadınlar için yapacak çok işimiz var. Kadın bakış açısıyla şehirlerdeki yöneticilerin daha çoğalmasını özellikle istiyorum, bunu bir aday olarak değil bir kadın olarak talep ediyorum. Kadın şehre baktığında o şehri evladı ya da kendi evi gibi görüyor. Kadınların temizliğiyle, vicdanıyla tüm canlılara bakışıyla bu millete çok daha özenli hizmet edeceğini düşünüyorum.KADINSIZ KALKINMA OLMAZCumhurbaşkanımız 'Kadınsız demokrasi olmaz' diyerek yola çıktı. Son 22 yılda eğitimden sağlığa, istihdamdan teknolojiye her alanda kadın güçlenerek yoluna devam ediyor. Güçlü kadın güçlü milleti de beraberinde getirecek. Kadın mutlu olunca aile ve millet mutlu oluyor.