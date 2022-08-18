Tekirdağ’da atık su skandalı! Dere siyah tabaka ile kaplandı

İŞİ BİLMEYEN İSİMLER YÖNETİCİ

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, SABAH'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İşi bilmeyen isimleri yönetici yapıldığında ortaya böyle problemler çıkıyor. Bu bölge turizm açısından oldukça önemli bir yer. Vatandaşların bizi bilgilendirmesi sonucu dere yüzeyindeki siyah tabakalaşmayı gördük. Dereyi kaynağına doğru ilerledik.