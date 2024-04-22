Belediyeden satılık ikinci el makam aracı

dönem Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Evreşe Belde Belediye Başkanlığı yapan ve çaldığı enstrümanlar ve halkla kurduğu yakın ilişki nedeniyle 'sıra dışı başkan' olarak bilinen Ali Kamil Soyuak (50), 31 Mart'ta Gelibolu'da belediye başkanı seçildi. "Belediyenin bu kadar lüks bir araca ihtiyacı yok" diyen Soyuak ilk icraat olarak makam aracını satışa çıkardı.Çanakkale'nin Gelibolu Ilçesi'nde yüzde 39.6 oy alarak koltuğu CHP'li Mustafa Özacar'dan devralan AK Partili Ali Kamil Soyuak göreve hızlı başladı. "Belediyenin bu kadar lüks bir araca ihtiyacı yok" diyen Soyuak ilk icraat olarak makam aracını satışa çıkardı. Belediyeyi 238 milyon borçla devraldığını ama ilçenin yatırıma ihtiyacının olduğunu söyleyen Başkan Ali Kamil Soyuak, "Önceliğimiz Gelibolu halkının konforu. Lükse şatafata gerek yok. Gelibolu hizmet beklerken bu makam aracına hiç gerek yok. Göreve geldiğimizde 'İlk icraatımız makam aracını satmak olacak' demiştik. Gelibolu halkına verdiğimiz sözü tutuyoruz" dedi. Aracı satar satmaz Gelibolu için kullanılacak hizmet araçları satın alacaklarını belirten Başkan Soyuak, "Amacımız Gelibolu halkını mutlu etmek, Gelibolu'nun geleceği çocuklarımızın yüzünü güldürmek. Satın alacağımız mobil araçlarla çocuklarımızın ayağına kahvaltılar götüreceğiz. İlçemize yeni projeler kazandıracağız" diye konuştu.Çiçeği burnunda yeni başkan AK Partili Ali Kamil Soyuak, belediyenin çok borcu olduğunu belirterek makam aracını ikinci el sitesinden satışa çıkardı. Makam aracı 3 milyon 300 bin TL'den ilana koyulurken, açıklamalarda kullanılan ifadeler dikkat çekti. İlanda yer alan ifadeler şöyle:Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.Piyasada tanınan bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.3 dönem Evreşe Belde Belediye Başkanlığı yapan Ali Kamil Soyuak, "Evreşe'nin sıra dışı başkanı" olarak ün yapmıştı. Başkan Soyuak, uzun yıllar Çanakkale'nin Gelibolu İlçesinin Evreşe Beldesi'nde doktorluk yaptı. Halkla kurduğu yakın ilişkiler nedeniyle "Belediye başkanı adayı ol" ısrarlarına daha fazla dayanamadı. AK Parti'den 2009, 2014 ve 2019'da yapılan seçimlerde üç kez üst üste belediye başkanlığı görevine seçildi. Borçlu aldığı belediyeyi, borçlanmadan teslim etti. Gelirleri artırdı, maaşları katladı. 2 bin nüfuslu Evreşe'de su ve interneti bedavaya, eti ise ucuza verdi. Zaman zaman, önlüğünü giyip belediyenin restoranında tezgâh başına geçti. Doğum günü olan her çocuğun evine pasta gönderip, "Annelerin de gezmeye hakkı var" diyerek, kreşleri ücretsiz yaptı. Yetmedi, Evreşe'de düzenlediği çello konserleriyle halkın gönlünü kazanmayı bildi.