Belediyenin temizlik aracı 55 yaşındaki kadının bacağını parçaladı ‘Geçmiş olsuna bile gelmediler’

Asrın felaketinden canlarını zor kurtaran depremzedeleri yerleştirildikleri otellerden çıkarmak için tebligat yolladığı ortaya çıkan ve geri adım atan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yeni bir vicdansızlıkla daha gündeme geldi. Muratlı ilçesinde yaşayan Feriha Kara (55), 10 Mayıs'ta İstiklal Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçerken hayatının şokunu yaşadı. Durmakta olan belediye yol temizleme aracı birden hızlandı. Karşıdan karşıya geçmekte olan Kara'ya çarpan araç, talihsiz kadının bacağını parçaladı. Önce Muratlı Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edilen Kara'nın bacağını parçalayan aracın Muratlı Belediyesi'nin kullandığı ancak Büyükşehir'e bağlı olduğu öğrenildi. Aracın şoförünün olay esnasında "Benim 3 tane avukatım var. Bana hiçbir şey olmaz" dediği iddia edildi. Hastanede parçalanmış bacağının tedavisi için haftada 3 kez vakumla tedavi gören Kara SABAH'a konuştu: "Hastanede parçalanan kısımları kestiler. Muratlı Belediyesi bize geçmiş olsuna dahi gelmedi. Eşim Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe'ye giderek yardımcı olmasını istedi. 'Benim yapabileceğim bir şey yok, büyükşehir belediye başkanına gidin' demiş. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a da ulaşmak imkânsız. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Bunun acısına dayanmak çok zor. Maddi manevi olarak da çaresizim. Bırakın maddi anlamda desteği, geçmiş olsuna dahi gelmiyorlar."