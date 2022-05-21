Belen’de korkutan orman yangını!

Hatay Belen Muhlisali Mahallesi ormanlık alanda çıkan, sebebi henüz bilinmeyen yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı. Yangın yerine Orman İşletme ile yakın çevredeki itfaiye ekipleri kısa sürede yönlendirildi. Bu arada yangın yerine ulaşan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de alevlerin yakınında söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın yerine ulaşan ekipler tazyikli su ile müdahalesini sürdürüyor. Devam eden yangında bölgeden yükselen duman ise kilometrelerce uzaktan gören vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaketten dolayı endişeyle gelişmeleri izliyor.