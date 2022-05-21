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Giriş Tarihi: 21.5.2022 16:25 Son Güncelleme: 21.5.2022 16:45

Belen’de korkutan orman yangını!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Belen’de korkutan orman yangını!

Hatay’ın Belen ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangın yerine kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Hatay Belen Muhlisali Mahallesi ormanlık alanda çıkan, sebebi henüz bilinmeyen yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı.

Yangın yerine Orman İşletme ile yakın çevredeki itfaiye ekipleri kısa sürede yönlendirildi.

Bu arada yangın yerine ulaşan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de alevlerin yakınında söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın yerine ulaşan ekipler tazyikli su ile müdahalesini sürdürüyor.

Devam eden yangında bölgeden yükselen duman ise kilometrelerce uzaktan gören vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda yaşanan felaketten dolayı endişeyle gelişmeleri izliyor.

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Belen’de korkutan orman yangını!
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