Belgrad Ormanı giriş ücretlerine yüzde 112 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluları zam yağmuruna tutmaya devam ediyor. Halk Ekmek'ten toplu taşıma ücretlerine, İSPARK'tan su fiyatlarına kadar 150'den fazla hizmete her ay zam yapan veya zam talebinde bulunan İBB yönetimi önceki gün Belgrad Ormanı giriş fiyatlarına da zam yaptı. 2019'da ücretsiz olan yaya ve bisikletlilere girişi ücretli hale getiren İBB yönetimi, araçlar için 17 lira olan giriş ücretini de yüzde 112 artırarak 36 liraya çıkardı. Zamma CHP'liler de isyan etti.2014'te CHP'den Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan eğitimci Aylin Kotil, "İstanbul'da yürümekten en keyif aldığım yer. Çocukluğumdan beri sorarım; 'Ormana girerken neden para ödüyoruz?" ifadelerini kullandı. CHP'ye desteği ile bilinen televizyon kanalı TELE1'de program sunan gazeteci Tuba Emlek de tepkisini "Sene başında 15 TL olan giriş ücreti önce 20 TL, ardından 36 TL olmuş" sözleriyle dile getirirken, kendisini Ekrem İmamoğlu destekçisi ve sempatizanı olarak tanımlayan bir sosyal medya kullanıcısı ise "Fahiş zammı anlayamadım. Siz de böyle yaparsanız diğerlerinden ne farkınız kalır? Giriş bedelini 20 liradan 36 liraya artırmanın bir izahı olamaz" diyerek dert yandı. Öğretim görevlisi Sibel Çakır da "Giriş ücretinin 36 TL yapıldığını görünce şaşırdık, yeşil alandan yararlanmak herkesin hakkı olmalı" diyerek, yüzlerce vatandaş gibi fiyat artışına tepki gösterdi.