Haberler Yaşam Haberleri Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı
Giriş Tarihi: 19.9.2022

Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı

Sokak ortasında kız arkadaşını dövdüğü için uyardığı kişi tarafından tabancayla vurulan Erdal Öfgeli: İnsanlık namına müdahale ettim. Ama ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı. En çok buna üzüdl üm

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı
İstanbul Üsküdar'da 9 Eylül'de meydana gelen olayda, Ufuk Bayhan (22) ve kız arkadaşı Sema Coşğun (18) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Bayhan, kız arkadaşını dövmeye başladı. Motorkurye olarak çalışan ve telefonla konuşmak için yol kenarında duran Erdal Öfgeli (39), genç kızın darp edildiğini görünce duruma kayıtsız kalmadı. Ufuk Bayhan'a tepki gösterdi. "Sen karışma" diyen Bayhan daha sonra elindeki bıçakla Öfgeli'yi tehdit etti. Ardından ise telefonla olay yerine çağırdığı bir kişiden aldığı silahla, Erdal Öfgeli'ye kurşun yağdırdı. Öfgeli, bacaklarına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Öfgeli hastaneye kaldırılırken, Bayhan ise gözaltına alındı.



SERBEST KALDI
Ancak savcılığına "kasten yaralama" suçundan tutuklanma talebine rağmen Sulh Ceza Hakimliği, Bayhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise tutuklama talebini yineledi. Savcılık, olayda vurulan Öfgeli'nin insani görevini yaptığına dikkat çekerek, "serbest bırakmanın adalete olan güveni sarstığına, bu gibi olayların kamuoyunda örnek olabileceği ve hiç kimsenin müdahale etmemesine sebebiyet verebileceğine" dikkat çekti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

'EN ÇOK BUNA ÜZÜLDÜM'
Hastanede tedavisi süren Erdal Öfgeli, saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi. Sağ bacağında kalıcı hasar oluşan Öfgeli, "Kızı döve döve götürüyordu. Kadına böyle bir şey yapmasının hoş olmadığını söyledim. Önce bıçakla tehdit etti. Sonra silahla ateş etti. Kurşunlar kulağımın dibinden geçti. Vurulunca öleceğim sandım. İnsanlık namına bu olaya müdahale ettim. Ama ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı. En çok buna üzüldüm" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 18 Eylül 2022 Masterchef'e veda eden yarışmacı kim oldu?
TOKİ taksitleri sabit mi, zam gelecek mi, ne kadar zam gelir? 3+1 ve 2+1 TOKİ ev taksitleri sabit mi kalacak, ev fiyatları ne kadar, ödeme planı nasıl olacak?
Ermeni provokatörlerden Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine alçak saldırı
TOKİ 100 BİN ARSA SATIŞI İÇİN GERİ SAYIM! 2022 TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, arsa fiyatları ne kadar? TOKİ arsa başvuru ekranı ve tüm detaylar
TOKİ başvuru tarihleri ve şartları 2022: TOKİ konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, başvuru ücreti ne kadar? e-Devlet ile TOKİ başvuru ekranı
TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ödeme planı tablosu! İşte merak edilen hesaplar: TOKİ’nin finansmanı bankalardan cazip!
Aylin Mavi kanser mi, hastalığı ne? Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’den kızı Aylin Mavi’nin sağlık durumu hakkında flaş açıklama!
SON DAKİKA! 6'lı masada kriz yaratacak buluşma: Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
Dünya için eski Tunç Soyer için yeni bilgi; Türkleri camilere doldurup diri diri yaktılar!
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA