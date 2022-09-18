İstanbul Üsküdar'da 9 Eylül'de meydana gelen olayda, Ufuk Bayhan (22) ve kız arkadaşı Sema Coşğun (18) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Bayhan, kız arkadaşını dövmeye başladı. Motorkurye olarak çalışan ve telefonla konuşmak için yol kenarında duran Erdal Öfgeli (39), genç kızın darp edildiğini görünce duruma kayıtsız kalmadı. Ufuk Bayhan'a tepki gösterdi. "Sen karışma" diyen Bayhan daha sonra elindeki bıçakla Öfgeli'yi tehdit etti. Ardından ise telefonla olay yerine çağırdığı bir kişiden aldığı silahla, Erdal Öfgeli'ye kurşun yağdırdı. Öfgeli, bacaklarına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Öfgeli hastaneye kaldırılırken, Bayhan ise gözaltına alındı.Ancak savcılığına "kasten yaralama" suçundan tutuklanma talebine rağmen Sulh Ceza Hakimliği, Bayhan'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise tutuklama talebini yineledi. Savcılık, olayda vurulan Öfgeli'nin insani görevini yaptığına dikkat çekerek, "serbest bırakmanın adalete olan güveni sarstığına, bu gibi olayların kamuoyunda örnek olabileceği ve hiç kimsenin müdahale etmemesine sebebiyet verebileceğine" dikkat çekti. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.Hastanede tedavisi süren Erdal Öfgeli, saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi. Sağ bacağında kalıcı hasar oluşan Öfgeli, "Kızı döve döve götürüyordu. Kadına böyle bir şey yapmasının hoş olmadığını söyledim. Önce bıçakla tehdit etti. Sonra silahla ateş etti. Kurşunlar kulağımın dibinden geçti. Vurulunca öleceğim sandım. İnsanlık namına bu olaya müdahale ettim. Ama ben hastaneden çıkmadan o adliyeden çıktı. En çok buna üzüldüm" dedi.