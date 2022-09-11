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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Ben ikizlerine doyamadan giden Dr. Soner Oğuz...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Ben ikizlerine doyamadan giden Dr. Soner Oğuz...
Denizli Çivril'deki Çıtak Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparken 2 yıl önce koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Dr. Soner Oğuz'un (48) eşi, sosyal medya üzerinden kocasının ağzından bir mektup kaleme aldı. Eşinin adının 21 yıl hizmet ettiği sağlık merkezine verilmesini isteyen Gülten Oğuz'un kaleme aldığı yazı okuyanları duygulandırdı.



İkiz çocukları Ertuğrul ve Buse'ye hem annelik hem de babalık yapan Gülten Oğuz paylaştığı mektupta, "Ben onca acıdan ve özlemden sonra kavuştuğum, bakmaya kıyamadığım ikizlerime doyamadan giden Dr. Soner Oğuz. Ben sevdiğim eşimi iki küçükle genç yaşta gözü yaşlı arkada bırakıp giden Dr. Soner Oğuz. Ben 21 yıl hizmet edip emek verdiğim, evim gibi gördüğüm, evim gibi baktığım Çıtak Aile Sağlığı Merkezi'ne 20 aydır adı verilemeyen Dr. Soner Oğuz. Ben bir virüs belasına insanlık için, aileme veda bile edemeden, gözümden akan son gözyaşıyla yaşama veda eden Dr. Soner Oğuz..." ifadeleri yer aldı. Kaymakamlıktan izin alarak imza kampanyası da başlatan Gülten Oğuz, Change.org üzerinden 5 bine yakın imza toplandığını belirterek, "Umarım dileğim en kısa sürede yerine gelir" dedi.

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Ben ikizlerine doyamadan giden Dr. Soner Oğuz...
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