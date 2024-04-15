‘Beni bu güzel havalar mahvetti’ dememek için altın tavsiyeler

Beni bu güzel havalar mahvetti/Böyle havada istifa ettim/Evkaftaki memuriyetimden' der Orhan Veli Kanık ünlü 'Güzel Havalar' şiirinde. Pedagog Psikolog Peri Dilbaz mevsim geçişlerindeki duygu dalgalanmalarıyla başa çıkabilmenin yollarını sıraladı: Gün ışığından faydalanın. Mesai aralarında kendinizi açık havaya atın. Sağlıklı uykuya önem verin. Odanızı havalandırın. Yatakta teknolojik cihazlardan uzak durun. Hobileriniz ve tutkularınıza sımsıkı sarılın. Açık havada yürüyün. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Nefes egzersizleri yapın. Dengeli beslenin.