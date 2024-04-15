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Giriş Tarihi: 16.4.2024

‘Beni bu güzel havalar mahvetti’ dememek için altın tavsiyeler

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
‘Beni bu güzel havalar mahvetti’ dememek için altın tavsiyeler
'Beni bu güzel havalar mahvetti/Böyle havada istifa ettim/Evkaftaki memuriyetimden' der Orhan Veli Kanık ünlü 'Güzel Havalar' şiirinde. Pedagog Psikolog Peri Dilbaz mevsim geçişlerindeki duygu dalgalanmalarıyla başa çıkabilmenin yollarını sıraladı: Gün ışığından faydalanın. Mesai aralarında kendinizi açık havaya atın. Sağlıklı uykuya önem verin. Odanızı havalandırın. Yatakta teknolojik cihazlardan uzak durun. Hobileriniz ve tutkularınıza sımsıkı sarılın. Açık havada yürüyün. Arkadaşlarınızla vakit geçirin. Nefes egzersizleri yapın. Dengeli beslenin.
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‘Beni bu güzel havalar mahvetti’ dememek için altın tavsiyeler
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