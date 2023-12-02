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Giriş Tarihi: 3.12.2023

‘Beni Trabzonspor aşkı hayata bağlıyor’

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
‘Beni Trabzonspor aşkı hayata bağlıyor’
Trabzon'da 2 aylıkken felç geçiren ve 10 yıldır yürüme zorluğu çeken Trabzonspor sevdalısı 60 yaşındaki Münevver Taflan'a, 1.5 ay önce Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin göbeğindeki alanda özel bank yapıldı. "En güzel Münevver, çatlasın kızlar" yazılan bankta oturan Münevver Taflan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle SABAH'A konuştu. Taflan "Trabzonspor aşkı hiçbir şeye değişilmez. Benim yaşam tarzım. Onunla doğdum onunla öleceğim. Takımımı yalnız bırakmadım. Her insan bir engelli adayıdır. Hayata hep sevgiyle bakalım" dedi.

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‘Beni Trabzonspor aşkı hayata bağlıyor’
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