Benı unuttunuz dıye üzülüyordum

Edirne'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde hastalık ya da engeli nedeniyle sanık başına gidemeyen 63 vatandaş için 4 seyyar sandık kurulu oluşturuldu. Seyyar sandıklarla adreslerine giden görevliler, vatandaşlara oylarını kullandırdı. Kanser tedavisi gören Mübeccel Şahin de evine kurulan seyyar sandıkta oyunu kullandı. Şahin, "Beni unuttunuz, oyumu atamayacağım, diye üzülüyordum. Oyumu kullanacağım için çok mutluyum. Allah razı olsun. Kanser hastasıyım kemoterapi gördüm. 23 kere ışın aldım. Kanser yüzünden bir gözüm görmüyor. Kanser hastalığı yüzünden ayaklarımdan dolayı yürüyemiyorum. Oy kullandığım için mutluyum. Mutluluktan ağladım. Allah polisimize, askerimize kuvvet versin. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.Hastalığı nedeniyle sandık başına gidemeyen ve oyunu evinde kullanan Ömrüye Doğan (83) da oyun evinde kullandığı için memnun olduğunu belirterek, "Kendim zor gidiyorum. Orada çok heyecanlanacaktım. Bacaklarım tutmuyor. Tansiyonum da ve rahatsızlıklarım var. O yüzden oyumu evde kullandım" dedi.Kırklareli'nde de, Bademlik Mahallesi'nde ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan 84 yaşındaki Gülsevim Eskici'nin evine seyyar sandık götürdü. Çanakkale'de, beyin kanaması nedeniyle operasyon geçiren Muhterem Sargın (82) sağlık ekipleri tarafından taşıma sedyeyle getirilerek oyunu kullandı.