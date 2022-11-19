5 parmağını koparak eski eşine verilen cezaya isyan etti: Benim hayatım karardı...

HER ŞEYE RAĞMEN YAŞAMAK GÜZEL

Çocukları için her zaman güçlü durmak zorunda olduğunu dile getiren Kuleli, "Her şeye ve herkese rağmen yaşamak güzeldi. Bu süreçte çocuklarımla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. 5 Ekim'de 3'üncü operasyonu geçirdim. Birkaç ameliyat daha geçiririm, diye düşünüyorum" dedi.

HTS KAYITLARINDA BİR ŞEY ÇIKMADI

Kendisine atılan iftira ve iddiaları ispatladığını belirten Kuleli, "Bir kadın olarak bunları burada anlatmaktan utanıyorum. Uygunsuz saatlerde 186 kez telefonla konuşmalarım olduğu söylendi. Evet, arkadaşım G.Ç.'nin telefon hattı babasının üzerine kayıtlı olduğu için arkadaşımla konuşuyordum, bunu da ispatladım. HTS kayıtlarında herhangi bir şey çıkmadı. Bu iddia, ceza indirimi alması için yapılan bir durumdu. Zaten hakim de indirim vermedi. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum" diye konuştu.