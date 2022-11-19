5 parmağını koparak eski eşine verilen cezaya isyan etti: Benim hayatım karardı...

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki minibüs şoförü İsmail Demirci (35) boşandıktan 3 gün sonra eski eşi İlke Kuleli'nin (29) kasiyer olarak çalıştığı marketi baltayla bastı. İsmail Demirci eski eşinin 5 parmağını kopardı. İsmail Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
15 Kasım'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Demirci'ye, indirimsiz 18 yıl hapis cezası verildi. Cezayı az bulan İlke Kuleli karara itiraz edeceğini belirterek, "Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum" dedi.
2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı. Mahkeme, biri 9 diğeri 10 yaşındaki çocukların velayetini annelerine verdi. Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarının ardından da peşini bırakmadı. Boşandıktan 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı. İçerideki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu. Çevredekiler, kadını marketten çıkarıp, ölümden kurtardı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Demirci ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
KARARA İTİRAZ EDECEK
İlke Kuleli, eski eşi İsmail Demirci'ye verilen cezayı az bularak avukatı aracılığıyla itirazda bulunacak. Başına gelen olayın tasarlanmış bir saldırı olduğunu söyleyen Kuleli, "Mahkeme indirimsiz 18 yıl hapis cezası verdi. Ancak daha fazlasını bekliyordum. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Bu sürede, tedavim için sürekli Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gidip, geldim. Her hafta hastane yollarındaydım. Çocuklarıma zaman ayıramadım. Çünkü önce kendi sağlığımı düşünmek zorundaydım. Psikolojik olarak güçlü durmak zorundaydım. 2 çocuğum var. Onlar için kendimi psikolojik olarak hiç bırakmadım. Kendimi bıraksaydım asla toparlanamazdım" dedi.
HER ŞEYE RAĞMEN YAŞAMAK GÜZEL
Çocukları için her zaman güçlü durmak zorunda olduğunu dile getiren Kuleli, "Her şeye ve herkese rağmen yaşamak güzeldi. Bu süreçte çocuklarımla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. 5 Ekim'de 3'üncü operasyonu geçirdim. Birkaç ameliyat daha geçiririm, diye düşünüyorum" dedi.
HTS KAYITLARINDA BİR ŞEY ÇIKMADI
Kendisine atılan iftira ve iddiaları ispatladığını belirten Kuleli, "Bir kadın olarak bunları burada anlatmaktan utanıyorum. Uygunsuz saatlerde 186 kez telefonla konuşmalarım olduğu söylendi. Evet, arkadaşım G.Ç.'nin telefon hattı babasının üzerine kayıtlı olduğu için arkadaşımla konuşuyordum, bunu da ispatladım. HTS kayıtlarında herhangi bir şey çıkmadı. Bu iddia, ceza indirimi alması için yapılan bir durumdu. Zaten hakim de indirim vermedi. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum" diye konuştu.