BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatı 15 Haziran güncel: LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzin fiyatı güncel listesi için araştırmalar başladı. Brent petrole bağlı olarak zam – indirim haberiyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları güncellendi. Buna göre "15 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL" soruları gündemde. Brentte varil fiyatı 122 dolar seviyesinde ilerlerken araç sahipleri tarafından gelecek indirimle birlikte benzin ve mazot fiyatları sorgulanıyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ne kadar, benzine indirim geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile benzine indirim son dakika haberleri…