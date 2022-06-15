Haberler Yaşam Haberleri BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatı 15 Haziran güncel: LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 15.6.2022 22:59 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:01

BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatı 15 Haziran güncel: LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzine indirim son dakika haberleri araç sahiplerinin gündeminde. Bir süredir brent petrole bağlı olarak yaşanan dalgalanmaların ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Bu noktada “15 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL” Soruları yanıt arıyor. Gelen indirimle birlikte yeniden değerlendirilen akaryakıt fiyatları güncel listesi yayında! Benzin ve motorin fiyatları dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak hareketli bir grafikte ilerlerken son gelen indirim rakamları güncelleyecek. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ne kadar, benzine indirim geldi mi? İşte son dakika akaryakıt ve benzin fiyatları

BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatı 15 Haziran güncel: LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Motorin ve benzin fiyatı güncel listesi için araştırmalar başladı. Brent petrole bağlı olarak zam – indirim haberiyle gündeme gelen akaryakıt fiyatları güncellendi. Buna göre "15 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL" soruları gündemde. Brentte varil fiyatı 122 dolar seviyesinde ilerlerken araç sahipleri tarafından gelecek indirimle birlikte benzin ve mazot fiyatları sorgulanıyor. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ne kadar, benzine indirim geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları ile benzine indirim son dakika haberleri…

BENZİNE İNDİRİM! SON DAKİKA

Son dakika gelen bilgisine göre benzinin litre fiyatına bugün pompaya yansıması beklenen 97 kuruş indirim geldi. İndirimin güncel rakamlara yansıması bekleniyor.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 27,68 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı 27,55 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,93 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 27,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı 27,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,83 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

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BENZİNE İNDİRİM GELDİ! Benzin fiyatı 15 Haziran güncel: LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları
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