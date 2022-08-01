Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.