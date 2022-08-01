Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı güncel liste 2022: 1 Ağustos bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı?
Giriş Tarihi: 1.8.2022 07:35 Son Güncelleme: 1.8.2022 07:36

Benzin fiyatı güncel liste 2022: 1 Ağustos bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı?

Benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere tüm illerde araştırılmaya başladı. Brent petrol fiyatına bağlı olarak inişli çıkışlı bir grafikte seyreden akaryakıt fiyatları Ağustos ayı ile birlikte sorulmaya başladı. 1 Ağustos bugün LPG, benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam ya da indirim var mı soruları gündemdeki yerini aldı. Araç sahipleri güncel mazot, LPG ve benzin fiyatları için araştırmalara başladı. İşte, akaryakıt fiyatları son durum…

Benzin fiyatı güncel liste 2022: 1 Ağustos bugün motorin mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı?

Düşen brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oldu ve indirim haberleri geçtiğimiz günlerde araç sahipleri ile buluştu. Mazot, LPG, benzin ve motorin indirim gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Ağustos mazot, motorin ve benzinin litre fiyatı bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ

Bugün itibarıyla LPG, benzin ve mazot fiyatları üzerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. En son otogazda (LPG) 30 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı.

İşte, güncel rakamlar…

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,51

Ankara: 24,64

İzmir 24,64

Benzin

İstanbul: 22,23

Ankara: 22,38

İzmir: 22,38

LPG

İstanbul: 11.35

Ankara: 11.37

İzmir: 11.04

BRENT PETROL FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 103 dolardan işlem görüyor.

Geçtiğimiz gün 102,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 103 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Brent petrolde teknik olarak 103,16 ile 103,37 dolar aralığının direnç, 102,60 ile 102,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Benzin fiyatı güncel liste 2022: 1 Ağustos bugün motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı?
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