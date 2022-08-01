Düşen brent petrol fiyatı akaryakıt fiyatları üzerinde etkili oldu ve indirim haberleri geçtiğimiz günlerde araç sahipleri ile buluştu. Mazot, LPG, benzin ve motorin indirim gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. 1 Ağustos mazot, motorin ve benzinin litre fiyatı bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, son dakika akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, mazot ve benzin fiyatı…
AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ
Bugün itibarıyla LPG, benzin ve mazot fiyatları üzerinde herhangi bir değişim yaşanmadı. En son otogazda (LPG) 30 kuruşluk bir fiyat artışı yaşanmıştı.
İşte, güncel rakamlar…
BRENT PETROL FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 103 dolardan işlem görüyor.
Geçtiğimiz gün 102,88 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,67 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 103 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,56 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.
Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatları destekledi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) dün beklendiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinin ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir unsur oldu.
Brent petrolde teknik olarak 103,16 ile 103,37 dolar aralığının direnç, 102,60 ile 102,25 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.