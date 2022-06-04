Zam ve indirim haberleri ile gündeme gelen akaryakıt fiyatları bugün de araç sahiplerinin gündeminde. En son geçtiğimiz hafta aldığı 1 lira 45 kuruşluk zam ile değerlendirilen benzin fiyatları güncel durumu sorgulanıyor. Bu noktada "bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, motorine ya da benzine zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Brent petrolün belirleyici unsur olduğu akaryakıtta dünya genelinde bir fiyat artışı söz konusu. İşte 4 Haziran mazot ve benzin fiyatı son dakika…
BENZİN FİYATI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… I 4 HAZİRAN
Mazot ve benzin fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana aynı grafikte ilerliyor. Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.
İşte güncel rakamlar…
İSTANBUL BENZİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL
İSTANBUL MOTORİN FİYATI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL
İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI
İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL