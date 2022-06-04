Zam ve indirim haberleri ile gündeme gelen akaryakıt fiyatları bugün de araç sahiplerinin gündeminde. En son geçtiğimiz hafta aldığı 1 lira 45 kuruşluk zam ile değerlendirilen benzin fiyatları güncel durumu sorgulanıyor. Bu noktada "bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, motorine ya da benzine zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Brent petrolün belirleyici unsur olduğu akaryakıtta dünya genelinde bir fiyat artışı söz konusu. İşte 4 Haziran mazot ve benzin fiyatı son dakika…