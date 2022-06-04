Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATI NE KADAR? Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? 4 Haziran bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.6.2022 07:47 Son Güncelleme: 4.6.2022 07:47

BENZİN FİYATI NE KADAR? Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? 4 Haziran bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI NE KADAR? Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? 4 Haziran bugün LPG, motorin mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

Araç sahipleri motorine ve benzine zam – indirim haberlerini yakından takip ediyor. Dünya genelinde brent petrole bağlı olarak değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde sorgulanıyor. Bugün de “4 Haziran LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, benzine ya da motorine zam geldi mi?” soruları gündemde. Brent petrolün varil fiyatı uluslarası piyasalarda 115-116 dolar seviyesinde ilerliyor. Peki, bugün motorin ve benzine zam geldi mi, litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte benzin fiyatları güncel liste…

Zam ve indirim haberleri ile gündeme gelen akaryakıt fiyatları bugün de araç sahiplerinin gündeminde. En son geçtiğimiz hafta aldığı 1 lira 45 kuruşluk zam ile değerlendirilen benzin fiyatları güncel durumu sorgulanıyor. Bu noktada "bugün LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, motorine ya da benzine zam geldi mi?" soruları yanıt arıyor. Brent petrolün belirleyici unsur olduğu akaryakıtta dünya genelinde bir fiyat artışı söz konusu. İşte 4 Haziran mazot ve benzin fiyatı son dakika…

BENZİN FİYATI İSTANBUL, ANKARA, İZMİR… I 4 HAZİRAN

Mazot ve benzin fiyatları geçtiğimiz haftadan bu yana aynı grafikte ilerliyor. Son olarak motorine 1 lira 49 kuruş, benzine 1 lira 22 kuruş zam gelmişti. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelmedi.

İşte güncel rakamlar…

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Brent petrolün yükselip düşmesi, direkt olarak akaryakıt piyasasını etkilemekte. Brent Petrol şu an 116 dolar seviyesinde seyrediyor.

İSTANBUL BENZİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,24 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 26,23 TL

İSTANBUL MOTORİN FİYATI

İstanbul Avrupa yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,92 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre mazot fiyatı: 25,94 TL

İZMİR BENZİN VE MAZOT FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı 26,35 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,03 TL

ANKARA BENZİN VE MAZOT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 26,33 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,03 TL

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BENZİN FİYATI NE KADAR? Akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim geldi mi? 4 Haziran bugün LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?
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