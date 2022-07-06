Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
Giriş Tarihi: 6.7.2022 06:17

Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

Akaryakıt benzin fiyatı indirim ve zam haberleri son dakika haberi olarak duyuruluyor. 6 Temmuz Çarşamba sabahın ilk ışıklarında döviz kurları ve uluslararası fiyatlara göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Akaryakıta zam veya indirim gelip gelmediğini sorgulayanlar ise benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi, sorusuyla güncel rakamları inceliyor. Peki 6 Temmuz 2022 Bugün mazot ve benzin fiyatları ne kadar, düştü mü, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte yanıtı

Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri benzinde 2,13 lira indirime sebep oldu. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da yeni indirim bekleniyor. Anlık grafiği sürekli değiştiği için "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL

İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI İNDİRİM – ZAM HABERLERİ

Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.

Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.

İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…

GÜNCEL MOTORİN – BENZİN FİYATLARI 6 TEMMUZ

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)

LPG FİYATI

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

ANTALYA AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da bir litre benzin fiyatı: 25,35 TL

Antalya'da bir litre motorin fiyatı: 26,88 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 25,24 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 26,70 TL

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA