Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri benzinde 2,13 lira indirime sebep oldu. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da yeni indirim bekleniyor. Anlık grafiği sürekli değiştiği için "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?