Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında indirim beklentileri benzinde 2,13 lira indirime sebep oldu. Brent petrolün düşüşü motorini etkilerken benzin fiyatında da yeni indirim bekleniyor. Anlık grafiği sürekli değiştiği için "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları düştü Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu? 6 Temmuz 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL, akaryakıt fiyatlarına indirim geldi mi?
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11,97 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.29 TL
İzmir LPG litre fiyatı: 12,09 TL
Son durumda benzine 2 lira 13 kuruş, otogaza 1 lira 75 kuruş değerinde indirim gelmişti.
Motorin fiyatları da geçtiğimiz günlerde 2 TL indirim ardından 84 kuruş daha düşmüştü.
İşte güncel mazot ve benzin fiyatları…
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,22 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 26,74 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 25,13 TL (Anadolu) – 25,12 TL (Avrupa)
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,61 TL (Anadolu) – 26,64 TL (Avrupa)
Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.