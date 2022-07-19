Benzin fiyatı son durum: 19 Temmuz 2022 Bugün güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zammı geldi, benzin indirim var mı?

Benzin fiyatı bugün uygulanacak olan zam sonrası yeniden araç sahiplerinin gündem konusu haline geldi. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası 19 Temmuz 2022 "Benzin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni İzmir, Ankara, İstanbul'da benzinin litre fiyatı…
İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL
19 Temmuz Salı günü uygulanan akaryakıt zammının ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da geçerli olan mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları listesi
Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.
Öte yandan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları düşecek mi' sorusunu Sabah.com.tr'ye yanıtladı.
Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.
Ergezen, "Önüzümüzdeki dönem içerisinde Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetlenmezse veya yaptırımlarda bir artış söz konusu olmazsa petrol için yükselişler bir satış fırsatı olacaktır" diye konuştu.
Brent petrolde çok büyük geri çekilmeler görülmemesinin nedenini Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağlayan uzman isim, "Rusya'nın petrol arz kaybının nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Burada Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin bunu telafi edebileceği beklentisi vardı. Fakat bu beklenti bu hafta bir miktar geri çekilmiş durumda. Suudi Arabistan OPEC+ toplantısını bekleyelim dedi. Orada günlük 13 milyon varile çıkmayı düşünüyorlar. Ama bu yeterli gelir mi piyasa bunu bir miktar soru işareti olarak algıladı" açıklamasında bulundu.
İzmir'de motorin litre fiyatı 25,54 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,77 satılıyor.
Ankara'da motorin litre fiyatı 25,53 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,78 satılıyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,32 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,66 liradan satılıyor.