Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı son durum: 19 Temmuz 2022 Bugün güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zammı geldi, benzin indirim var mı?
Giriş Tarihi: 19.7.2022 06:27

Benzin fiyatı son durum: 19 Temmuz 2022 Bugün güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zammı geldi, benzin indirim var mı?

Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve petrol fiyatları dalgalanmaları benzin fiyatı son dakika gelişmelerini etkiliyor. Son olarak benzin fiyatında indirime gidileceği duyuldu. Özellikle araç sahipleri Temmuz ayının son haftalarında "Benzin fiyatı ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor. İşte benzin fiyatı son dakika güncel liste

Benzin fiyatı son durum: 19 Temmuz 2022 Bugün güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zammı geldi, benzin indirim var mı?

Benzin fiyatı bugün uygulanacak olan zam sonrası yeniden araç sahiplerinin gündem konusu haline geldi. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası 19 Temmuz 2022 "Benzin fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel ve yeni İzmir, Ankara, İstanbul'da benzinin litre fiyatı…

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

BENZİN FİYATLARI İNDİRİM MÜJDESİ! 19 TEMMUZ 2022

19 Temmuz Salı günü uygulanan akaryakıt zammının ardından İzmir, Ankara ve İstanbul'da geçerli olan mazot, motorin, LPG, benzin fiyatları listesi

Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalar ile benzin ve motorin fiyatları da sürekli olarak değişim gösteriyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzin fiyatı için 96 kuruş indirim bekleniyor.

Öte yandan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları düşecek mi' sorusunu Sabah.com.tr'ye yanıtladı.

Petrol fiyatları için kısa vadede en kötünün geride kaldığını söylemenin zor olduğunu ifade eden uzman isim, "Bu dönem içerisinde özellikle Fed başta olmak üzere faiz artırımlarıyla beraber ekonomik büyümenin yavaşlayacağı endişeleri hakim. Bu durum petrol fiyatları aşağı çekti ama tam olarak resesyon fiyatlamasını petrol fiyatları içerisinde göremiyoruz" dedi.

"PETROLDE YÖNÜ RUSYA-UKRAYNA KRİZİ BELİRLEYECEK"

Ergezen, "Önüzümüzdeki dönem içerisinde Rusya-Ukrayna Savaşı şiddetlenmezse veya yaptırımlarda bir artış söz konusu olmazsa petrol için yükselişler bir satış fırsatı olacaktır" diye konuştu.

Brent petrolde çok büyük geri çekilmeler görülmemesinin nedenini Rusya-Ukrayna Savaşı'na bağlayan uzman isim, "Rusya'nın petrol arz kaybının nasıl telafi edileceği hala belirsiz. Burada Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin bunu telafi edebileceği beklentisi vardı. Fakat bu beklenti bu hafta bir miktar geri çekilmiş durumda. Suudi Arabistan OPEC+ toplantısını bekleyelim dedi. Orada günlük 13 milyon varile çıkmayı düşünüyorlar. Ama bu yeterli gelir mi piyasa bunu bir miktar soru işareti olarak algıladı" açıklamasında bulundu.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

İzmir'de motorin litre fiyatı 25,54 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,77 satılıyor.

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,53 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,78 satılıyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,32 liradan satılıyor. Benzin litre fiyatı ise ortalama 23,66 liradan satılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Benzin fiyatı son durum: 19 Temmuz 2022 Bugün güncel motorin, LPG, benzin fiyatları ne kadar oldu, akaryakıta zammı geldi, benzin indirim var mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA