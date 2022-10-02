Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, benzine zam mı indirim mi geldi sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında da sıklıkla değişimler yaşanıyor. Son olarak brent petroldeki düşüş indirim beklentilerine yol açmıştı. Peki Benzin fiyatı son durum nasıl? 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?