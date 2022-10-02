Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Giriş Tarihi: 2.10.2022 06:42

Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?

Akaryakıt benzin fiyatı araç sahiplerini yakından ilgilendiren konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta brent petroldeki düşüş akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. İstasyon duraklarına gidilmeden önce " 2 Ekim 2022 Bugün LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu ve litresi kaç TL? " sorusuna yanıt arıyor. En son İstanbul’da benzin 19,23 TL’den işlem gördü. Peki Benzin fiyatı son durum nasıl? 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi? İşte son durum

Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, benzine zam mı indirim mi geldi sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında da sıklıkla değişimler yaşanıyor. Son olarak brent petroldeki düşüş indirim beklentilerine yol açmıştı. Peki Benzin fiyatı son durum nasıl? 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI!

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

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Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
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