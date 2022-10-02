Benzin fiyatı son durum: 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?

Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, benzine zam mı indirim mi geldi sorusuna milyonların yanıt arayışı sürüyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmalarla beraber akaryakıt fiyatlarında da sıklıkla değişimler yaşanıyor. Son olarak brent petroldeki düşüş indirim beklentilerine yol açmıştı. Peki Benzin fiyatı son durum nasıl? 2 Ekim 2022 Bugün LPG, Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine indirim gelecek mi, zam mı geldi?
Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL