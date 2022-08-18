Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel: 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.8.2022 10:08

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel: 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt benzin fiyatı indirim ve zam haberleri milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma güncel benzin fiyatları listesini değiştiriyor. En son Motorin grubunda beklenen 79 kuruşluk zam, petrol fiyatlarında düşüş nedeniyle geri çekilmişti. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde " 18 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte güncel ve yeni benzin fiyatı

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel: 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. İstasyon duraklarına varılmadan önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları kontrol ediliyor. En son gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam yapılırken benzinde ise 83 kuruş indirime gidildi. Akaryakıt fiyatları böylece bir süre daha gündemi meşgul edecek. Peki 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM

Gece yarısı itibariyle benzin fiyatlarında 83 kuruşluk bir indirim gerçekleşirken, motorine 79 kuruş zam yapıldı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,33 liradan satılıyor.

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

18 Ağustos 2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam gelirken benzinde ise 83 kuruş indirim yapıldı.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası

İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL,

Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL,

İzmir'de ise 11,04 TL.

MOTORİN FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 24 lira oldu.

ANKARA

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 24,11 liraya yükseldi.

İZMİR

İzmir'de motorinin fiyatı 24,12 TL oldu.

BENZİN FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul'da benzinin litresi 20,33 TL

ANKARA

Ankara'da benzinin litresi 20,45 TL

İZMİR

Benzinin litresi İzmir'de 20,44 TL

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel: 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?
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