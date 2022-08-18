Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel: 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. İstasyon duraklarına varılmadan önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları kontrol ediliyor. En son gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 77 kuruş zam yapılırken benzinde ise 83 kuruş indirime gidildi. Akaryakıt fiyatları böylece bir süre daha gündemi meşgul edecek. Peki 18 Ağustos 2022 Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum