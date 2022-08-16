Benzin fiyatı ve motorin indirimi: 16 Ağustos 2022 Bugün benzine indirim var mı, motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerindeki indirim ve zam haberleri son dakika duyuruluyor. Son olarak motorin fiyatının artacağı biliniyor. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde "16 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petroldeki son durum benzin ve motorin fiyatını da değiştiriyor. İşte güncel son durum