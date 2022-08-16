Benzin fiyatı ve motorin indirimi: 16 Ağustos 2022 Bugün benzine indirim var mı, motorin mazot, LPG ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı üzerindeki indirim ve zam haberleri son dakika duyuruluyor. Son olarak motorin fiyatının artacağı biliniyor. Zam ve indirim haberlerini takip edenler haftanın son gününde "16 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petroldeki son durum benzin ve motorin fiyatını da değiştiriyor. İşte güncel son durum
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 16 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
Salı gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi.
Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.26 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.25 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21.13 TL/LT
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21.14 TL/LT